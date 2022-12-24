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الأمم المتحدة: الجفاف يفاقم معاناة الأطفال بالقرن الأفريقي

الأمم المتحدة: الجفاف يفاقم معاناة الأطفال بالقرن الأفريقي
25 ديسمبر 2022 01:31

نيويورك (الاتحاد)

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حذرت الأمم المتحدة من أن عدد الأطفال الذين يعانون ظروف الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال ارتفع بأكثر من الضعف خلال 5 أشهر.
وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن نحو 20.2 مليون طفل في الدول الثلاث يواجهون الآن خطر الجوع الشديد والعطش والأمراض، مقارنة بنحو 10 ملايين طفل في يوليو، حيث يعصف تغير المناخ والنزاعات والتضخم العالمي ونقص الحبوب بالمنطقة.
وتشير تقديرات «اليونيسف» إلى أن نحو مليوني طفل في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يحتاجون حالياً إلى العلاج العاجل من سوء التغذية الحاد، وهو أصعب صور الجوع، مضيفاً أن نحو 2.7 مليون طفل توقفوا عن الذهاب إلى المدارس بسبب الجفاف، وهناك نحو 4 ملايين طفل آخرين يواجهون خطر التوقف عن الذهاب للمدارس.
وحذرت «اليونيسف» من أنه في ظل تعرض الأسر لضغوط متزايدة، يواجه الأطفال مجموعة من المخاطر، بما في ذلك عمل الأطفال وزواج الأطفال. 

الأمم المتحدة
الجفاف
القرن الأفريقي
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