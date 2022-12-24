بوتين يطالب «مصنعي الأسلحة» بزيادة الإنتاج

موسكو (وكالات)

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة أمس، بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.وقال بوتين: «المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً: «من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها».

في الأثناء، أعلنت السلطات الأوكرانية أن ضربة جوية روسية على مدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق فيما وصفته كييف بالقتل العمد.ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صوراً لشوارع تتناثر بها السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة والجثث.

وكتب «ستضع الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن بهذه اللقطات «محتوى حساسا»، لكن هذا ليس محتوى حساساً وإنما الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين»، مضيفاً «تلك ليست منشآت عسكرية».

وقال يوري سوبوليفسكي نائب رئيس المجلس الإقليمي إن صاروخا سقط قرب متجر سوبر ماركت بجوار ساحة الحرية في المدينة.

وأضاف «كان هناك مدنيون، كل منهم في شأنه الخاص ويمارس أعماله الخاصة»، مشيراً إلى وجود فتاة تبيع شرائح الاتصال للهواتف وآخرين يفرغون أشياء من شاحنة وبعض المارة.

واستعادت أوكرانيا المدينة في نوفمبر، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها روسيا منذ بدء الأزمة في 24 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تقول كييف، إن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دنيبرو الممتد.

في سياق مواز، أقر الكونغرس الأميركي أمس الأول، بعد 3 أيام من زيارة فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، مشروع الميزانية الفدرالية التي تشمل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار.وأشادت رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي بإقرار الميزانية قائلة «ليس الأمر صدقة - كما قال رئيس أوكرانيا، إنه يتعلق بالأمن، إنه يتعلق بالعمل معاً».

حصاد الحبوب يتراجع في أوكرانيا 40%

كييف (وكالات)

أعلن مسؤول أوكراني أمس الأول، أنّ حصاد بلاده من الحبوب انخفض بنحو 40% على أساس سنوي، بسبب الأزمة في البلاد.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرغي إيفاشينكو: «نتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن» بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي. وكانت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أظهرت مطلع الشهر الماضي أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية موسم 2022-2023 حتى بداية نوفمبر إلى ما يقارب 13.4 مليون طن، مقابل 19.7 مليون في الفترة المقابلة من الموسم السابق. وأدى إغلاق الموانئ على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث شح في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت 3 موانئ على البحر الأسود نهاية يوليو، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، حيث تم إنشاء ممرّ آمن لسفن الشحن مما أتاح استئناف الصادرات.