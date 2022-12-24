قتلى وجرحى جراء الطقس السيئ في اليابان وأميركا وكندا

عواصم (وكالات)

لقي ما لا يقل عن 24 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات، كما تأجلت آلاف الرحلات الجوية جراء أحوال الطقس السيء في كل من اليابان والولايات المتحدة وكندا.

ففي اليابان، قالت السلطات، أمس، إن الثلوج الكثيفة تسببت في مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 80 شخصاً وتركت أكثر من 10000 منزل بدون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمتراً.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.

وفي الولايات المتحدة، تسببت عاصفة شتوية قوية في مقتل 11 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد الرياح وانخفاض خطوط الكهرباء وانقطاع الطاقة. وضربت العاصفة الشديدة الغرب الأوسط وأجزاء من الشرق بثلوج كثيفة وعواصف ثلجية وحتى فيضانات على طول الساحل الشمالي الشرقي، ولا يوجد توقف في الأفق حتى نهاية يوم عيد الميلاد.

ومنذ الأربعاء الماضي، لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم في 4 ولايات، نتيجة الظروف الجوية التي تهدد الحياة.

وتسببت العاصفة الشتوية بإلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو خارجها أمس الأول، وفقا لموقع (فلايت أوير) للتتبع.

وفي كندا، تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج أمس الأول في إغلاق المدارس وقطع الكهرباء عن المنازل. وتأثرت حركة الطيران، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير بوزارة البيئة الكندية: إن من المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظاً بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي. مضيفاً: «في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف لكن هذه العاصفة كبيرة».

وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه تم إلغاء ما يقرب من 320 رحلة طيران أو ما يقرب من ثلث جميع رحلات الوصول والمغادرة المقررة اليوم الجمعة في مطار بيرسون في تورونتو وهو أكثر المطارات ازدحاماً في كندا مع تأخير 200 رحلة أخرى.