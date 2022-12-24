22 قتيلاً إثر حريق في دار للمسنّين في سيبيريا

موسكو (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً ليل الجمعة السبت في حريق نشب في دار للمسنين في كيميروفو بسيبيريا في وسط شرق روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية: «حسب آخر المعطيات، عثر على جثتين إضافيتين خلال تفتيش الموقع، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22».

وبحسب المحققين «أصيب 6 أشخاص بينهم اثنان يعانيان حروقاً ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة».

وذكرت وكالة أنباء «تاس» أن الحريق امتد طوال الليل على مساحة 180 متراً مربعة في مبنى خشبي من طابقين، ونقلت الوكالة عن مصدر داخل الشرطة قوله إن هذه الدار الخاصة «غير قانونية».

وأعلنت لجنة التحقيق فتح تحقيق يركز خصوصاً على تهمة «إهمال تسبّب بوفاة» أشخاص، مضيفة في بيان منفصل أن المحققين اتهموا رجلاً يبلغ 31 عاماً بأنه «استأجر منزلاً خاصاً وجعله مسكناً مؤقتاً» لكبار السن.

في مارس 2018، شهدت مدينة كيميروفو حريقاً شبّ في مركز تجاري أودى بحياة 60 شخصاً، من بينهم 40 طفلاً ومراهقاً، في مأساة هزّت روسيا.