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ألمانيا.. أطباء يوجهون توصية للمصابين بأمراض بسيطة

طاقم طبي يعالج مريضا في ألمانيا
24 ديسمبر 2022 23:15

ناشد أطباء التخدير في ألمانيا، اليوم السبت، السكان في البلاد عدم الذهاب إلى عيادات الطوارئ في أيام الأعياد في حال الإصابة "بمرض بسيط".

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية الألمانية لطب التخدير وطب العناية المركزة عشية عيد الميلاد.

ونقل البيان عن فرانك فابلر رئيس الجمعية قوله إن على الناس أن يفكروا مليا فيما إذا كان بإمكانهم أن يتحملوا مسؤولية علاج أنفسهم من "وعكات" صغيرة بعينها في المنزل خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف أن من الممكن "هكذا تفريغ المستشفيات لهؤلاء الذين يعانون مرضا خطيرا بحق ويحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل".

يذكر أن أطباء التخدير غالبا ما يعملون في أقسام الرعاية المركزة أو كأطباء طوارئ في خدمة الإنقاذ.

وتتحمل المستشفيات، منذ أسابيع، أعباء زائدة بسبب كثرة المرضى القادمين الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وكذلك بسبب كثرة الحالات المرضية بين الفرق المعالجة.

وتابع البيان "علينا جميعا أن نقدم إسهامنا لضمان عدم تفاقم هذا الموقف بالذات خلال أيام عطلة عيد الميلاد".

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المصدر: د ب أ
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