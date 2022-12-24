رفع قرار احتجاز منفذ إطلاق النار في باريس

قررت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، رفع قرار احتجاز المشتبه به في حادثة قتل ثلاثة أكراد في العاصمة باريس لأسباب صحية. ونُقل منفذ عملية إطلاق النار إلى مصحة نفسية تابعة للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة. وقالت النيابة العامة، في باريس، إن «الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز». وأضافت أنه «لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك»، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة. وقال الرجل، البالغ من العمر 69 عاماً، أمس الجمعة، لشرطي عند توقيفه إنه أقدم على جريمته لأنه «عنصري». وأطلق المسلّح النار أمام مركز ثقافي كردي ممّا أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى. أخبار ذات صلة الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في فرنسا محتجون أكراد يشتبكون مع الشرطة بعد هجوم باريس

المصدر: آ ف ب