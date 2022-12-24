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الصومال يلاحق فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية

أفراد من الجيش الصومالي «أرشفية»
24 ديسمبر 2022 22:55

أفادت الأنباء الواردة من وسط الصومال، بأن قوات صومالية بولاية «جلمدج»، تواصل مطاردة فلول ميليشيات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تجري العمليات الأمنية في المناطق الواقعة بجنوب «مدج» بوسط البلاد، حيث تواصل الأجهزة الأمنية حملة واسعة النطاق للقضاء على الخلايا الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) اليوم السبت.

وقال أحد ضباط القوات المحلية بولاية جلمدج إنهم يلاحقون «فلول المتمردين في كل مكان بحثا عن عناصر الإرهاب»، مضيفا أن المتشددين يعانون من ضعف شديد أمام جحافل الجيش الوطني.

وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود بالعميات العسكرية الناجحة ضد الميليشيات الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.

وتحدث رئيس الصومالي عن خطط العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة مناطق جنوب البلاد، وخصوصا، في ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث استعدت القوات المسلحة لخوض معاركها للقضاء على شوكة الإرهابيين.

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المصدر: د ب أ
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ميليشيات
الإرهاب
الجيش الصومالي
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