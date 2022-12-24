أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة القصف على خيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف على مدينة خيرسون إلى 10 قتلى على الأقل. وقالت السلطات، إن 58 آخرين أصيبوا في القصف. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء عن ياروسلاف يانوشيفيتش حاكم منطقة خيرسون قوله للتلفزيون الوطني، إن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة. وقال يوري سوبوليفسكي نائب رئيس المجلس الإقليمي إن صاروخا سقط قرب متجر سوبر ماركت بجوار ساحة الحرية في المدينة. وأضاف «كان هناك مدنيون، كل منهم في شأنه الخاص ويمارس أعماله الخاصة»، مشيراً إلى وجود فتاة تبيع شرائح الاتصال للهواتف وآخرين يفرغون أشياء من شاحنة وبعض المارة. كانت حصيلة سابقة، أوردتها السلطات الأوكرانية، أشارت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين. ولم ترد أنباء عن الحادث من روسيا التي تنفي استهداف المدنيين. أخبار ذات صلة روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف خيرسون تركيا تدلي بتصريحات بشأن نهاية لأزمة أوكرانيا

المصدر: آ ف ب