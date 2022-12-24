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15 قتيلاً جراء عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

الثلوج تكسو الشوارع في الولايات المتحدة
24 ديسمبر 2022 21:22

أسفرت العاصفة الثلجية الشتوية الشديدة، التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

يتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تسجيل ليلة عيد الميلاد الأكثر برودة على الإطلاق في عدة مدن من بنسلفانيا إلى فلوريدا.

اجتاحت العاصفة معظم أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأدت إلى تعطيل الحياة اليومية وإرباك حركة السفر لقضاء العطلات بالنسبة للملايين.

وبحسب شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، تسببت العاصفة كذلك في انقطاع الكهرباء عن 1.7 مليون منزل ومتجر في أنحاء البلاد.

وأدت العاصفة إلى توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وحتى صباح اليوم السبت، أظهرت منصة «فلايت أوير»، التي تتبع الرحلات الجوية، وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية في الولايات المتحدة. وكانت مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي الأكثر تضرراً من العاصفة.

وذكرت هيئة الطقس الوطنية أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي طالت أكثر من مئتين مليون أميركي أمس الجمعة

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المصدر: وكالات
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