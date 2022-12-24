رئيس الصومال يشيد بالعمليات العسكرية ضد حركة "الشباب"
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
24 ديسمبر 2022 21:03
أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الناجحة ضد جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، اليوم السبت، عن الرئيس الصومالى قوله، في تصريحات أدلى بها في القصر الرئاسي «إن قواتنا المسلحة الباسلة تمكنت من تحرير كافة مناطق إقليم شبيلي الوسطى، وكانت مديرية (رون نرجود) آخر معقل للمتمردين»، مضيفا أن مناطق محافظة «هيران» كلها تحررت فعلا من قبضة الخلايا الإرهابية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مناطق ولاية «جلمدج» بدورها طردت المتشددين في معظم مناطق نفوذهم.
كما تحدث الرئيس الصومالي عن خطط العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير مناطق جنوب البلاد، وخصوصا، مناطق ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند، حيث استعدت القوات المسلحة لخوض معاركها للقضاء على شوكة الميليشيات الإرهابية.