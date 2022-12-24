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أردوغان يعد بزفّ بشائر جديدة للشعب التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24 ديسمبر 2022 19:57

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه "سيزف الاثنين المقبل، بشائر جديدة للشعب فيما يتعلق بالغاز الطبيعي".

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التركي خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وقال أردوغان "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، والاثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد".

وأضاف "سنزف أيضا بشائر جديدة لشعبنا بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام".

يشار إلى أن تركيا اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ومن المنتظر بدء استخراج الغاز في الربع الأول من 2023، وفقا لوكالة الأناضول.

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