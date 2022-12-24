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تركيا تدلي بتصريحات بشأن نهاية لأزمة أوكرانيا

الجيش الأوكراني يطلق صاروخ "غراد" قرب مدينة بخموت
24 ديسمبر 2022 19:17

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن الأزمة الحالية في أوكرانيا "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة".

وأضاف أكار، الذي يؤدي بلده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دور الوسيط المحايد في النزاع بين جارتيه المطلتين على البحر الأسود، "لن يكون من الخطأ القول إنه رغم حسن نياتنا ودعواتنا لوقف إطلاق النار، من المرجح أن تستمر الحرب عام 2023".

وأقر الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، أن هذه الأزمة "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"، مشيراً إلى المساعدات العسكرية الغربية لكييف والتصميم الذي تبديه موسكو لتحقيق أهدافها.

ساعدت تركيا مع الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وقد استضافت اجتماعا بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في بداية الأزمة في مارس، ومحادثات بين الطرفين في إسطنبول.

وتابع أكار "ندعو إلى وقف إطلاق النار، على الأقل وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية. ثم وقف دائم لإطلاق النار ثم محادثات سلام".

على صعيد متصل، دعا وزير الدفاع التركي السويد وفنلندا إلى تلبية المطالب الأمنية لتركيا مقابل موافقتها على نيلهما عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال "نحن نؤيد سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي. لسنا ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو".

وأردف أكار "نتوقع منهما قطع الصلات مع الإرهابيين".

وأضاف أن البلدين يريدان الانضمام إلى الحلف لأنهما يقولان "نتوقع أن يكون الناتو قويا. وتركيا واحدة من أهم أعضاء الناتو".

وأكد أن تلبية الاحتياجات الأمنية لتركيا "تعني فعلياً ومنطقياً أن تكون تركيا قوية... لا تنسوا أن تركيا قوية تعني ناتو قوياً".

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المصدر: رويترز
خلوصي أكار
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