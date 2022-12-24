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أميركا تستقبل عيد الميلاد الأكثر برودة على الإطلاق

الثلوج تغطي مدينة ديترويت الأميركية
24 ديسمبر 2022 18:28

يتوقع أن تؤدي عاصفة ثلجية إلى تسجيل ليلة عيد الميلاد الأكثر برودة على الإطلاق في عدة مدن من بنسلفانيا إلى فلوريدا.

اجتاحت العاصفة معظم أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأدت إلى تعطيل الحياة اليومية وإرباك حركة السفر لقضاء العطلات بالنسبة للملايين.

وقالت هيئة الارصاد الجوية الوطنية الأميركية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بطرسبرج، أكبر مدينة في غرب ولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات سابقة سجلتها في عشية عيد الميلاد من قبل عند عشر درجات تحت الصفر وكان ذلك في عام 1983.

من المتوقع أيضا أن تسجل عاصمتا ولايتي فلوريدا وجورجيا، تالاهاسي وأتلانتا، أقل درجات حرارة في عشية عيد الميلاد خلال النهار، في حين تنتظر واشنطن الطقس الأكثر برودة الذي تشهده في هذا اليوم منذ عام 1906.

وتزامنت الموجة القطبية مع عاصفة من الثلوج الكثيفة والرياح العاتية هبت من منطقة البحيرات العظمى، أمس الجمعة، في طريقها إلى وديان أعالي المسيسيبي وأوهايو مما تسبب في إرباك أنظمة الطاقة والطرق والحركة الجوية التجارية.

وتسبب الطقس شديد البرودة في وفاة خمسة أشخاص على الأقل أمس الجمعة.

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المصدر: وكالات
عاصفة ثلجية
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البرد القارس
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