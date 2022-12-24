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اليابان: 177 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في 24 ساعة

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
24 ديسمبر 2022 18:11

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم السبت، تسجيل 177 ألفاً و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 4286 حالة إصابة مقارنة بأمس الجمعة.

وقد سجلت العاصمة طوكيو وحدها 18 ألفاً و731 حالة إصابة جديدة، بزيادة بلغت 1399 حالة مقارنة بأمس.

وذكرت صحيفة «جابان توداي» اليابانية، اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، بلغ 43 شخصاً، بانخفاض حالة واحدة مقارنة بأمس الجمعة، طبقاً لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ عدد من يعالجون جراء أعراض خطيرة على الصعيد العام 530 حالة، بانخفاض ست حالات مقارنة بأمس الجمعة.

كما سجلت اليابان 339 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

بذلك، يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 27 مليوناً و961 ألفاً و260 حالة، والوفيات 54 ألفاً و688، بحسب بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.

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المصدر: د ب أ
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