الأمم المتحدة تردّ على طرد منسّقتها في بوركينا فاسو

ردّت الأمم المتحدة، اليوم السبت، على قرار السلطات في واغادوغو طرد باربرا مانزي المنسقة المقيمة للمنظمة الدولية في بوركينا فاسو. وقالت المنظمة، إن سلطات بوركينا فاسو ليس لديها أي أساس لإصدار أمر للمسؤولة الأممية البارزة بمغادرة البلاد، وإن تبرير ذلك بأنها «شخص غير مرغوب فيه» لا ينطبق عليها. كانت الحكومة في بوركينا فاسو أصدرت بيانا، أمس الجمعة، أمرت فيه مانزي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، بمغادرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا فوراً. واتهمت أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية، مانزي لاحقا برسم صورة سلبية عن الوضع الأمني في بوركينا فاسو، التي تواجه عنفا إرهابيا منذ عام 2015. وقالت روامبا، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مانزي «توقعت حدوث فوضى في بوركينا فاسو في الأشهر القليلة المقبلة». وأضافت الوزيرة أن مانزي أوصت من جانب واحد بإجلاء بعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من العاصمة واغادوغو. وقالت الوزيرة «لقد أفقدت البلاد مصداقيتها وثبطت عزيمة المستثمرين المحتملين»، مشيرة إلى «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الأمني. من ناحيته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم السبت، إن الأمين العام «علم بكل أسف» بقرار بوركينا فاسو وأعرب عن «ثقته الكاملة... في التزام السيدة مانزي بواجباتها ومهنيتها». وأضاف أن «مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على مسؤولي الأمم المتحدة». أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: الجفاف يفاقم معاناة الأطفال بالقرن الأفريقي 20 مليون طفل يواجهون الموت في القرن الأفريقي

المصدر: آ ف ب