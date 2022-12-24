الأحد 25 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون

رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
24 ديسمبر 2022 17:26

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص في قصف على مدينة خيرسون، اليوم السبت.

وأضافت النيابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضربة «قتلت ثمانية مدنيين وجرحت 17»، مؤكدة أن بعضهم «نُقلوا إلى المستشفى بإصابات بالغة».

ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي، وقال: هذا «هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين» منذ عشرة أشهر، مرفقاً رسالته بصور تظهر الأضرار.

وأبلغ مراسلون صحفيون في خيرسون عن سماع دويّ قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها.

- ألسنة لهب

وأضافت تقارير صحفية أن أصوات القصف ظلت مسموعة في منتصف النهار. وتصاعدت ألسنة اللهب من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في 11 نوفمبر الماضي.

وفي شرق أوكرانيا، لا تزال المعارك مستمرة في محيط مدينة «باخموت»، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم السبت، مشيرة إلى أن «وسط المدينة تعرض للقصف عدة مرات» في اليوم السابق.

 

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف خيرسون
أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة القصف على خيرسون
المصدر: آ ف ب
منطقة خيرسون
قصف
السوق
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
عربي ودولي
وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
اليوم 09:07
المشي السريع والذاكرة.. علاقة مذهلة
دنيا
عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية
اليوم 09:01
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
عربي ودولي
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
اليوم 08:55
الدخان يتصاعد بعد انفجار ناقلة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
اليوم 08:51
هذا التطبيق خطير للغاية على هواتف "أندرويد" عليك حذفه
دنيا
تحذير لمستخدمي «أندرويد».. خلل خطير يمنع تنزيل التطبيقات
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©