أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص في قصف على مدينة خيرسون، اليوم السبت. وأضافت النيابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الضربة «قتلت ثمانية مدنيين وجرحت 17»، مؤكدة أن بعضهم «نُقلوا إلى المستشفى بإصابات بالغة». ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي، وقال: هذا «هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين» منذ عشرة أشهر، مرفقاً رسالته بصور تظهر الأضرار. وأبلغ مراسلون صحفيون في خيرسون عن سماع دويّ قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها. - ألسنة لهب وأضافت تقارير صحفية أن أصوات القصف ظلت مسموعة في منتصف النهار. وتصاعدت ألسنة اللهب من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في 11 نوفمبر الماضي. وفي شرق أوكرانيا، لا تزال المعارك مستمرة في محيط مدينة «باخموت»، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم السبت، مشيرة إلى أن «وسط المدينة تعرض للقصف عدة مرات» في اليوم السابق. أخبار ذات صلة روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بقصف خيرسون أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة القصف على خيرسون

المصدر: آ ف ب