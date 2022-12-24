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13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان

رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
24 ديسمبر 2022 17:12

قالت السلطات، اليوم السبت، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى تسببت في مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 80 شخصاً وتركت أكثر من 10000 منزل من دون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمتراً.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصاً بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.

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المصدر: رويترز
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