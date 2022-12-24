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22 قتيلاً إثر حريق في مركز خاص للمسنّين بروسيا

من موقع الحادث
24 ديسمبر 2022 14:06

لقي 22 شخصاً حتفهم ليل الجمعة السبت، إثر حريق في مركز خاص للمسنّين في كيميروفو في سيبيريا في الوسط الشرقي لروسيا، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف الروسية.

وجاء في منشور أولي لخدمة الإسعاف على «تلغرام» أنه «عند الساعة 5,25 (3,25 ت غ)، أنهى المسعفون أعمال رفع الأنقاض. وأودى الحريق بحياة 20 شخصاً».

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22 شخصاً.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أنه «عثر على جثتين إضافيتين خلال تفتيش الموقع. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22».

وبحسب المحققين «أصيب ستة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطرة نقلا إلى المستشفى».

وفُتح تحقيق في الحادثة بقرار من لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيقات الكبيرة في البلد على خلفية «إهمال تسبّب بوفاة شخصين أو أكثر».

وأوضحت اللجنة في بيان أن «محققين في مجال الطبّ الشرعي يعملون في موقع الحادثة مع إدارة المؤسسة».

وأضافت: «حُدّدت هوية صاحب المركز»، من دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت لجنة التحقيق شريطاً قصيراً صوّر في موقع الحادثة يظهر الأضرار الجسيمة للحريق الذي أتى على الجزء الداخلي للمركز بكامله.

وبيّن تسجيل مصوّر نشرته خدمة الإسعاف السطح المتفحّم للمأوى الصغير الذي أحاطته شاحنات إطفاء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس» بأن النيران انتشرت في الليل على مساحة 180 متراً مربعاً في مبنى خشبي من طابقين.

 

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المصدر: وكالات
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