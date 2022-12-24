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مقتل 8 بانفجار ناقلة في جنوب أفريقيا

أرشيفية
24 ديسمبر 2022 14:03

قالت خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا إن ناقلة غاز علقت على ما يبدو تحت جسر وانفجرت في جوهانسبرج اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل ثمانية وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة.

وحطم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.

واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي قال إن التحقيقات جارية.

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المصدر: وكالات
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