بعد ارتفاع إصابات «كورونا».. هل تعود الجائحة من جديد؟
فريق طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في فرنسا
24 ديسمبر 2022 12:11
ارتفعت إصابات كورونا حول العالم هذا الأسبوع ولأول مرة منذ شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تساؤل البعض عن إمكان عودة الجائحة من جديد ؟وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم السبت.
وسجلت بريطانيا 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليوناً و365 ألفاً و623، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 213 ألفاً و996.
وعلى الصعيد نفسه، سجلت فرنسا 43 ألفاً و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و158 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليوناً و322 ألفاً و741، والوفيات إلى 162 ألفاً و193.
وسجلت إيطاليا 137 ألفاً و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و798 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليوناً و21 ألفاً و606، والوفيات إلى 183 ألفاً و936.
وسجلت بولندا 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و364 ألفا و708، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و467.
وسجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6842 إصابة جديدة و24 وفاة، بفيروس كورونا المستجد.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 11 مليون و74 ألفا و949، والوفيات إلى 16 ألفا و940 .