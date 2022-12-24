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الهند تلزم القادمين من هذه الدول بإجراء اختبار «كورونا»

عامل يضع مسحات في أنبوب بعد جمع عينة لاختبار كورونا
24 ديسمبر 2022 11:43

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم السبت إن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار كوفيد-19 إلزاميا بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايلاند.

وصرح الوزير أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد أو كانت اختباراتهم إيجابية.

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المصدر: وكالات
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كورونا
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