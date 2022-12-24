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تعرف على «الصاروخ المرعب» الذي وعد به بوتين الجيش الروسي

صواريخ سارمات الروسي
24 ديسمبر 2022 10:19

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.
 
وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن صواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.

يذكر أن صواريخ سارمات، أو «آر إس – 28»، صواريخ روسية حديثة تعتبر من الجيل الخامس، ويطلق عليها الغرب اسم «الشيطان 2».

وقال الرئيس الروسي إن صاروخه النووي "الذي لا يمكن إيقافه" سيكون جاهزا عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد البلاد لتوسيع جيشها وتجديد قواتها النووية.

ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، وسيشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية.

وبعد الإطلاق التجريبي الناجح لصاروخ "الشيطان 2" في وقت سابق من هذا العام، قال بوتين إن الصاروخ ليس له منافس، وسيجعل أعداء روسيا "يفكرون مرتين" قبل إصدار التهديدات.

كما حذر بوتين، في ذلك الوقت، من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ".

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