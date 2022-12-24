الأحد 25 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عواصف شتوية عاتية تلغي 5700 رحلة طيران بأميركا

آلاف الرحلات الجوية ألغيت بسبب العاصفة
24 ديسمبر 2022 09:49

ألغت شركات طيران أكثر من 5700 رحلة بالولايات المتحدة أمس الجمعة بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات.
وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أن ذلك جاء في أعقاب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس في حين تم بالفعل إلغاء ما يزيد قليلا عن ألف رحلة اليوم السبت.
وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية عشرات القطارات خلال عيد الميلاد مما عطل سفر الآلاف في العطلات.
وأدى الطقس الثلجي أو حوادث الطرق إلى تعطل الطرق السريعة في الغرب الأوسط وحثت السلطات في مناطق من ولايات إنديانا وميشيجان ونيويورك وأوهايو قائدي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.
وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية رحلات وأخرت رحلات أخرى لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية بسبب الطقس الشتوي.

أخبار ذات صلة
صور.. عاصفة ثلجية قوية تشل الحياة في الولايات المتحدة
قتلى وجرحى جراء الطقس السيئ في اليابان وأميركا وكندا
المصدر: وكالات
عاصفة شتوية
أميركا
عاصفة ثلجية
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
عربي ودولي
وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
اليوم 09:07
المشي السريع والذاكرة.. علاقة مذهلة
دنيا
عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية
اليوم 09:01
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
عربي ودولي
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
اليوم 08:55
الدخان يتصاعد بعد انفجار ناقلة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
اليوم 08:51
هذا التطبيق خطير للغاية على هواتف "أندرويد" عليك حذفه
دنيا
تحذير لمستخدمي «أندرويد».. خلل خطير يمنع تنزيل التطبيقات
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©