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تعيين زعيم للمعارضة رئيساً للوزراء في فيجي

سيتيفيني رابوكا رئيس الوزراء الجديد
24 ديسمبر 2022 08:18

أقر البرلمان الفيجي السبت تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي وفي أعقاب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها بتأجيج "الخوف والفوضى" في البلاد لمنع عودته إلى السلطة.

ويخلف رابوكا البالغ 74 عاما فرانك باينيماراما الذي وصل إلى السلطة عام 2006 بعد تنفيذه انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة قبل أن يتولى بنفسه رئاسة الوزراء.

وأعلن نيقاما لالابالافو رئيس مجلس النواب فوز رابوكا، وهو أيضا زعيم انقلابي ورئيس وزراء سابق ملقب بـ"رامبو"، بفارق ضئيل على باينيماراما بغالبية 28 صوتا مقابل 27 في اقتراع سري جرى في البرلمان.

وبعد خروجه من البرلمان متوجها إلى المقر الرئاسي لأداء اليمين الدستورية، أعرب رابوكا عن شعوره "بالتواضع".

وغرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى منطقة المحيط الهادئ سوجيرو سيم مهنئا رابوكا على تشكيله الحكومة.

 

المصدر: وكالات
فيجي
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