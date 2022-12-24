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الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات بـ«كورونا»

أحد مراكز فحص كورونا في الصين
24 ديسمبر 2022 08:13

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي حالات وفاة بكوفيد-19 مثل اليوم السابق.
وسجلت الصين 4128 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض بكوفيد-19 أمس الجمعة مقارنة مع 3761 في اليوم السابق.
وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 4103 إصابات محلية جديدة ارتفاعا من 3696 في اليوم السابق.
وسجلت الإصابات الحادة زيادة بلغت 99 في جميع أنحاء الصين أمس الجمعة مقابل زيادة قدرها 42 في اليوم السابق. ولا تقدم الصين أرقاما مطلقة للإصابات الشديدة.
وأكد بر الصين الرئيسي حتى الآن 397195 إصابة مصحوبة بأعراض.
وأصبحت الأرقام الرسمية مؤشرا لا يمكن الاعتماد عليه عقب تراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء البلاد بعد تخفيف سياسة صفر كوفيد في الآونة الأخيرة.

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المصدر: وكالات
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