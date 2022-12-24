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مقتل 20 روسياً في حريق بدار للمسنين

من موقع الحادث
24 ديسمبر 2022 08:01

 نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حريقا شب في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصا احترق. وتمت السيطرة على الحريق.

وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة. وبحسب أحدث بيانات فقد لقي 20 شخصا حتفهم ".

وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.

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المصدر: وكالات
دار مسنين
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حريق
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