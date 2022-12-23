الإمارات تتولى يناير القادم رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والأمن

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت الإمارات أنها ستتولى بداية العام رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن المعني بالمناخ والأمن بالشراكة مع موزمبيق وسويسرا، مشيرةً إلى تطلعها لضمان أن يكون تغير المناخ وآثاره أولوية على جدول أعمال المجلس. وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «في الأول من يناير، سنتولى دورنا كرئيس مشارك لفريق الخبراء غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن المعني بالمناخ والأمن، وبالشراكة مع موزمبيق وسويسرا». وأضاف: «تتطلع دولة الإمارات إلى ضمان أن يكون تغير المناخ وآثاره ذات الصلة بمسائل السلام والأمن، أولوية على جدول أعمال المجلس».