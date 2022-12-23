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إيطاليا: لا ازدهار في الشرق الأوسط من دون «عراق قوي»

إيطاليا: لا ازدهار في الشرق الأوسط من دون «عراق قوي»
24 ديسمبر 2022 00:37

بغداد (الاتحاد)

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
وأشارت ميلوني إلى أن زيارتها الحالية الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين العراقي والإيطالي. 
وأضافت: «لا يمكن أن يكون هناك ازدهار في الشرق الأوسط من دون عراق قوي». 
وفي وقت سابق أمس، استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نظيرته الإيطالية والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمي عقب وصولها إلى العاصمة بغداد.
وثمن السوداني الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، مؤكداً تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جميل رشيد، أمس، إن إيطاليا شريك لبلاده في العديد من القضايا الأساسية.
وأكد الرئيس العراقى خلال استقباله جورجيا ميلوني أهمية العلاقات القائمة بين العراق وإيطاليا، وضرورة العمل والتنسيق في سبيل تعزيزها.

إيطاليا
العراق
جورجيا ميلوني
عبد اللطيف رشيد
محمد شياع السوداني
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