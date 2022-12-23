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مقتل عناصر من حركة الشباب بغارة أميركية

آثار عنف في الصومال (أرشيفية)
24 ديسمبر 2022 00:06

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، مقتل ستة من عناصر ميليشيات حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية في الصومال.

وأعلن مركز القيادة المسؤول عن أفريقيا، في بيان، أن الهجوم وقع في بلدة "أودال" الصغيرة على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو في منطقة "شبيلي الوسطى".

وأعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، أن هذه المنطقة تحررت بالكامل من ميليشيات حركة الشباب المتطرفة.

يشار إلى أن الجيش الأميركي يشن هجماته، بشكل متكرر، على أهداف تابعة لحركة الشباب المتشددة في الصومال بالاتفاق مع الحكومة، ومعظمها بطائرات بدون طيار.

وتشن الحكومة، منذ عدة أشهر، هجوما عسكريا يستهدف الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وبدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، تمكن الجيش مؤخرا من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة على حساب الحركة.

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المصدر: رويترز
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غارة أميركية
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