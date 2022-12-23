السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة

بوتين يزور مركز "تولا" لتصنيع الأسلحة
23 ديسمبر 2022 23:52

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز "تولا" لتصنيع الأسلحة، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.

وأضاف "المهمة الرئيسية، التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري، هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".

وأردف "من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها".

أخبار ذات صلة
حكومة اليابان تعتمد موازنة تضم إنفاقاً عسكرياً قياسياً
بوتين يتوعد بتحطيم «الباتريوت» في أوكرانيا
المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
الأسلحة
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
باربرا مانزي
عربي ودولي
الأمم المتحدة تردّ على طرد منسّقتها في بوركينا فاسو
اليوم 17:40
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©