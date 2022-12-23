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إنقاذ 218 مهاجراً قبالة سواحل تونس

أرشيفية
24 ديسمبر 2022 00:34

تونس (الاتحاد)

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تمكنت قوات حرس الحدود البحرية التونسية من إنقاذ 218 مهاجراً غير شرعي من الغرق قبالة السواحل التونسية.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل المركب الذي كان يقلهم في عرض البحر.
وفي سياق متصل، قامت سفينة الإنقاذ الألمانية «سي آي 4» بنقل 108 مهاجرين تقطعت بهم السبل في مياه البحر المتوسط إلى مدينة ليفورنو الإيطالية. وأنزل رجال الإنقاذ المهاجرين من على متن السفينة وسلموهم إلى السلطات بالمدينة المذكورة أمس.
وكانت جمعية «ريجنسبورج سي آي» أنقذت مهاجرين بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم من قوارب غير صالحة للإبحار في البحر الأبيض المتوسط وقبالة الساحل الليبي.
وبحسب رجال الإنقاذ أصيب نحو 20 لاجئاً بحروق بسبب البنزين المتسرب.

تونس
السواحل التونسية
الهجرة غير الشرعية
وزارة الداخلية التونسية
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