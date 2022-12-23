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مقتل 5 إرهابيين في النيجر

عناصر من جيش النيجر (أرشيفية)
24 ديسمبر 2022 00:34

نيامى (وكالات)

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قُتل 5 عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وأصيب عسكريان نيجريان في اشتباكين مسلّحين وقعا في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا، بحسب ما أفادت السلطات المحليّة.
وقال إسماعيل يونس، حاكم منطقة ديفا، إنّ «عناصر من الحرس الوطني خاضوا اشتباكين مسلّحين بين منطقتي باجوي وتشونغوا، لدينا في صفوفنا إصابات طفيفة، وفي صفوف العدو قُتل 5 من عناصر بوكو حرام»، مشيراً إلى أن الجيش صادر 4 رشاشات «كلاشنيكوف».
و«ديفا»، المدينة الكبيرة في جنوب شرق النيجر، استضافت اعتباراً من يوم أمس، البطولة السنوية للمصارعة التقليدية، الرياضة الشعبية الأولى في البلاد. 
وأكّد يونس أنّ «قوات الدفاع والأمن تسيطر على كلّ أنحاء منطقة ديفا».

النيجر
مكافحة الإرهاب
بوكو حرام
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