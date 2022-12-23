روسيا تحذر من خطر وقوع صدام بين واشنطن وموسكو

موسكو (وكالات)

اعتبر السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونو، أمس، أن خطر وقوع صدام بين الولايات المتحدة وروسيا «كبير»، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية. وأضاف أن من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء فعالة وستستمر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأوضح أن الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة، شرط تحقيق جميع أهدافها. وفي آخر التطورات الميدانية، قال الناطق باسم قيادة الجيش الأوكراني سيرغي شيريفاتي، إن الجيش استعاد السيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت شرقي البلاد. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية على مواقعها في المدينة، ونجحت في طرد القوات الروسية وقوات فاغنر خارج حدود المنطقة الصناعية.