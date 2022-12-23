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«الكابيتول» يوصي بمنع ترامب من الترشح لمناصب عامة

دونالد ترامب
24 ديسمبر 2022 00:40

واشنطن (وكالات) 

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خلص أعضاء اللجنة النيابية التي حقّقت في الهجوم الذي استهدف العام الماضي مقرّ الكونغرس في تقريرهم النهائي إلى أنّه لا ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالترشّح لأيّ منصب عام مرة أخرى بسبب تحريضه أنصاره على التمرّد.
وجاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات في التقرير الواقع في 845 صفحة والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول واتُّهم ترامب بالتحريض عليها في محاولة فاشلة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وفي مقدّمة التقرير قال رئيس اللجنة بيني تومسون «لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديمقراطية والتحريض على العنف»، فيما تحضّ الوثيقة المشرّعين على سنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصاً آخرين «انخرطوا في العصيان» من تولّي مناصب عامّة - «سواء أكانت فيدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية».

مبنى الكابيتول
هجوم الكابيتول
دونالد ترامب
أميركا
الكونغرس الأميركي
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