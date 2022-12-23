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زيلينسكي يتطلع لحضور دبلوماسي أكبر في أفريقيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
23 ديسمبر 2022 21:35

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن كييف ستعزز وجودها في أفريقيا العام المقبل من خلال فتح عشر سفارات جديدة وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة.

تحاول أوكرانيا حاليا حشد الدول الأفريقية للدفاع عن قضيتها وتأمل في تحقيق ذلك جزئياً من خلال تشجيع مبادرة الحبوب الإنسانية للتخفيف من حدة الجوع في البلدان المعرضة بشدة للخطر.

تسببت الأزمة الأوكرانية في حدوث نقص عالمي في الحبوب والأسمدة في وقت سابق من هذا العام مما عرض حياة الملايين للخطر قبل أن يخفف اتفاق بوساطة الأمم المتحدة في يوليو هذا النقص إلى حد ما.

وقال زيلينسكي، أمام تجمع للدبلوماسيين في كييف "نعمل على إصلاح علاقاتنا مع عشرات الدول الأفريقية. سنحتاج إلى تعزيز هذه (العلاقات) العام المقبل".

وإلى جانب افتتاح سفارات جديدة لبلاده في أفريقيا، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تهدف أيضا إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجاري في العديد من المراكز الرئيسية بالقارة، والتي قال إن "تمثيل مصالح أوكرانيا فيها أقل مما ينبغي أن تكون عليه حتى الآن".

ولم يحدد زيلينسكي الدول التي سيتم فيها إنشاء هذه السفارات أو المكاتب التجارية لكنه أوضح أنه يود أن يكون لبلاده تمثيل في 30 دولة أفريقية في نهاية المطاف.

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