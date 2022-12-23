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تركيا تتهم قبرص بإثارة التوتر في شرق المتوسط

سفينة تنقيب تركية في البحر الأبيض المتوسط
23 ديسمبر 2022 21:26

اتهمت تركيا، اليوم الجمعة، قبرص بتصعيد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد أن عثر تحالف شركات طاقة إيطالية وفرنسية على مزيد من الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال تانجو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن الأنشطة الهيدروكربونية القبرصية "نُفذت من جانب واحد" و"تنتهك حقوق القبارصة الأتراك وهم أحد المشاركين في ملكية جميع الموارد الطبيعية للجزيرة".

وقال بيلجيتش، في بيان "هذه الأنشطة تزيد التوتر وتهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط". ومضى يقول إن تركيا "لن تسمح بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في جرفها القاري من دون موافقتها".

وقالت وزارة الطاقة القبرصية، يوم الأربعاء، إن تحالفا من شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال إنيرجيز" الفرنسية عثر على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ الجزيرة.

وتعترض تركيا بشدة على برنامج الاستكشاف القبرصي محتجة إما بما تراه اعتداء على جرفها القاري أو على مياه دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص.

وترفض حكومة قبرص اليونانية المعترف بها دولياً والتي تعتبر ممثلة للجزيرة بأكملها هذه الاعتبارات.

وانقسمت جزيرة قبرص عام 1974 إثر انقلاب دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان آنذاك.

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