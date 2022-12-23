أميركا توافق على مساعدات بعشرات المليارات لأوكرانيا
زيلينسكي يلقي خطابا أمام الكونجرس خلال زيارته لواشنطن
23 ديسمبر 2022 20:12
من المتوقع أن يوافق الكونجرس الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار أميركي لأوكرانيا، اليوم الجمعة، مع عودة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من واشنطن حاملا وعدا بالحصول على صواريخ "باتريوت" المتطورة.
تأتي المساعدة العسكرية والاقتصادية، وهي جزء من مشروع قانون أوسع للإنفاق الحكومي، بعد مساعدة أميركية بقيمة نحو 50 مليار دولار أميركي أرسلتها واشنطن إلى كييف هذا العام، بالإضافة إلى عقوبات فرضها الغرب على روسيا تتضمن الآن سقفا على أسعار النفط الروسي.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على 44.9 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا كجزء من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأميركية. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، الذي يتزعمه الديمقراطيون، على مشروع القانون اليوم الجمعة.
ومن المتوقع إقرار مشروع القانون لكن ليس من الواضح ما إذا كان دعم الكونجرس الأميركي لأوكرانيا سيستمر بعد حصول الجمهوريين على أغلبية طفيفة في مجلس النواب في أوائل العام المقبل.
ولطالما سعى زيلينسكي إلى الحصول على صواريخ "باتريوت" للمساعدة في التصدي للضربات الجوية.