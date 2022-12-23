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السجن 14 عاماً بحق منفذ عملية طعن في ألمانيا

الشرطة الألمانية (أرشيفية)
23 ديسمبر 2022 19:04

قضت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، بسجن شاب 14 عاما بتهمة طعن أربعة ركاب في قطار عام 2021، واعتبر القاضي أنه أقدم على ذلك بدافع من قناعات متطرفة.

وخلصت محكمة ميونيخ إلى أن الشاب، البالغ 28 عاما، مذنب بمحاولة القتل والتسبب في إصابات بالغة، وأيّدت حجج النيابة التي رأت أنه يوجد دافع إرهابي وراء هذا الفعل.

وقال القاضي يوخن بوسل، بعد النطق بالحكم، إن "المتهم لم يكن يعاني من اضطرابات نفسية وارتكب هذه الأفعال بسبب معتقداته".

وأضاف "أراد قتل ركاب. وبالتالي، حرمانهم من الحق في الحياة".

وطالبت النيابة بتسليط عقوبة السجن المؤبد عليه، فيما طالب محامو الدفاع باحتجازه في مستشفى للأمراض النفسيّة، معتبرين أنه مصاب بالفصام.

وبعد الاستماع إلى تقديرات سبعة خبراء نفسيين، استبعدت المحكمة فرضية أن المتهم يعاني من "الفصام المصحوب بجنون الارتياب".

وأشار القاضي بوسل إلى أنه "كان يستمع إلى برامج إذاعية ذات محتوى متطرف منذ فترة طويلة". وأضاف أنه "اعتبارًا من مايو 2021 على أبعد تقدير، فكّر في المشاركة في قتال مسلح"، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في المغادرة إلى جماعة متطرفة.

وقع عملية الطعن في 6 نوفمبر 2021 على متن قطار ألماني فائق السرعة يربط مدينتي باساو ونورمبرغ بجنوب ألمانيا، وأدى الهجوم إلى إصابة أربعة أشخاص، ثلاثة منهم بجروح بالغة.

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