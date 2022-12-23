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بوركينا فاسو تطرد منسقة الأمم المتحدة وتطلب مغادرتها فوراً

باربرا مانزي، ممثلة الأمم المتحدة في بوركينا فاسو
23 ديسمبر 2022 18:52

أعلنت بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، أن منسّقة الأمم المتّحدة في العاصمة واغادوغو، الإيطالية باربرا مانزي هي "شخص غير مرغوب به".

وطلبت السلطات في الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، من المسؤولة الأممية مغادرة البلاد اليوم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان إنّ "السيدة باربرا مانزي، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة، أُعلنت شخصًا غير مرغوب به على أراضي بوركينا فاسو. لذلك، طُلب منها مغادرة بوركينا فاسو في هذا اليوم 23 ديسمبر 2022".

ولم تبد السلطات سببا رسميا لطرد المسؤولة.

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