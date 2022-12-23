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الصين تحدد موعد ذروة تفشي كورونا وتخفف القيود

مرضى مصابون بكورونا يتلقون العلاج في الصين
23 ديسمبر 2022 18:21

قال مسؤول صحة إن الصين تتوقع ذروة الإصابات بمرض كوفيد-19 في غضون أسبوع، فيما تواصل تخفيف قيود كورونا.

وبدأت الصين التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" هذا الشهر وأصبحت آخر بلد كبير يتحرك نحو التعايش مع الفيروس.

وسجلت الصين أقل من أربعة آلاف إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض أمس الخميس ولم ترصد أي وفيات جديدة بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت صحيفة (ذا بيبر)، المدعومة من الحكومة في شنغهاي، عن تشانغ ون هونغ مدير المركز الوطني للأمراض المعدية قوله، أمس الخميس، إن الصين "تتوقع بلوغ ذروة الإصابات في غضون أسبوع".

وأضاف "ذروة الإصابات ستزيد أيضا معدل شدة المرض وهو ما سيكون له تأثير مؤكد على مواردنا الطبية بأكملها". وأشار إلى أن الموجة ستستمر لشهر أو شهرين.

ووفقا لتقديرات مستشفى في شنغهاي، فإن نصف سكان المدينة، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، قد يصابون بالمرض بحلول نهابة الأسبوع المقبل.

طورت الصين تسعة لقاحات لفيروس كورونا المستجد محليا وحصلت كلها على الموافقة على الاستخدام.

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المصدر: رويترز
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