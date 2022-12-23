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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

أشخاص يتابعون إطلاق صاروخ بالستي من كوريا الشمالية
23 ديسمبر 2022 17:58

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، في أحدث تجربة من سلسلة التجارب القياسية التي أجرتها هذا العام.

وصرّحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية "رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ قرابة الساعة 16,32 (7,32 ت غ) اليوم باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكّدت "يبقى جيشنا على أهبة كاملة" ويتعاون "تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة" ويعزّز عمليات "الترّصد والتحوّط".

تندرج هذه العملية الجديدة في سياق عدد قياسي من تجارب الأسلحة أجريت خلال سنة، كان أبرزها إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات الأكثر تقدما في نوفمبر الماضي.

وأكّدت طوكيو من جهتها إطلاق الصاروخين الجمعة، في ما اعتبره الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "غير مقبول بتاتا".

في فترة سابقة من الأسبوع، صرّحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلادها تتمتّع بتقنيات متقدمة لالتقاط صور جوية بواسطة قمر تجسّس صناعي.

وتحذّر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، منذ أشهر، من أن بيونغ يانغ تستعدّ لإجراء تجربتها النووية السابعة.

ونظّم البلدان الثلاثاء مناورات جوية مشتركة مع نشر القاذفة الأميركية الاستراتيجية "بي-52 اتش" في الأرخبيل الكوري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.

وكانت هذه القاذفة الثقيلة البعيدة المدى جزءا من تدريب شمل أحدث المقاتلات الأميركية والكورية الجنوبية وبينها "اف-22" و"اف-35".

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المصدر: آ ف ب
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