السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

معلومات عن مطلق النار في باريس وارتفاع حصيلة القتلى

الشرطة والإسعاف في مكان الحادث وسط باريس
23 ديسمبر 2022 17:03

كشفت السلطات الفرنسية معلومات أولية عن منفذ عملية إطلاق النار وسط العاصمة باريس اليوم الجمعة.

وقالت لور بيتشو المدعية العامة في باريس إن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى ثلاثة قتلى.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

وأضافت المدعية العامة في باريس أن المهاجم المشتبه به معروف للسلطات وأنه سيتم فحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مركز ثقافي كردي.

وأوضحت بيتشو للصحفيين أنّ مطلق النار متّهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكّين في مخيّم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في 8 ديسمبر 2021، وتم التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة بدافع عنصري.

وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة" وهو "في الستين من عمره تقريبا"، موضحا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وأضاف المصدر أن الرجل "اعتقل مع سلاحه ... دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي".

وأكدت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن المشتبه به فرنسي. وقال شاهد للقناة إن المشتبه به رجل ذو بشرة بيضاء وإنه فتح النار في صمت.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخصين بعد أن أصيبا في العملية التي نفذت في الدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

حدث إطلاق النار في شارع "دانغان" بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية يؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

وقالت ألكسندرا كوردبرد رئيسة بلدية الدائرة العاشرة في باريس للصحفيين إن "إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع وكذلك في مطعم مقابل المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر".

وأكدت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، مضيفة "أُوكلت التحقيقات، في الوقت الحالي، إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

أخبار ذات صلة
مطلق النار في باريس يكشف تفاصيل جديدة
المستشار الألماني يدين إطلاق النار في باريس
المصدر: وكالات
باريس
إطلاق نار
قتلى
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©