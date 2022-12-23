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قتيلان وجرحى بإطلاق نار وسط باريس

الشرطة والإسعاف في موقع إطلاق النار وسط باريس
23 ديسمبر 2022 16:20

لقي شخصان حتفهما بعد أن أصيبا، اليوم الجمعة، في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في العاصمة الفرنسية باريس وفق النيابة.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، مضيفة "أُوكلت التحقيقات، في الوقت الحالي، إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأوضحت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته. كما أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

ولم ترد، حتى الآن، أنباء عن هوية منفذ إطلاق النار أو دوافعه.

وأعلنت النيابة انتهاء حادث إطلاق النار.

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المصدر: وكالات
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