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مقتل 8 أشخاص بسبب العواصف الثلجية في اليابان

مقتل 8 أشخاص بسبب العواصف الثلجية في اليابان
23 ديسمبر 2022 16:02

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، في اليابان اليوم الجمعة، في أعقاب تساقط الثلوج بغزارة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وترددت أنباء عن 45 إصابة على الأقل، حيث تسببت الثلوج في اختناقات مرورية بمختلف أنحاء البلاد، بعد عدة أيام من هطول الأمطار. وكانت المناطق الأكثر تضرراً على ساحل بحر اليابان وعلى هوكايدو، بشمال اليابان.

وفرضت قيود على السفر الجوي، حيث حذرت السلطات من سقوط المزيد من الثلوج.

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المصدر: وكالات
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