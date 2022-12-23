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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان
23 ديسمبر 2022 13:13

قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونج يانج هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن أحدث إطلاق للصواريخ من جانب كوريا الشمالية. 

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المصدر: وكالات
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