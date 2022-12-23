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انفجار سيارة عند نقطة تفتيش في إسلام أباد الباكستانية

أرشيفية
23 ديسمبر 2022 11:27

قالت الشرطة الباكستانية، إن انفجار سيارة عند نقطة تفتيش في إسلام اباد أدى إلى إصابة أربعة من مسؤولي الشرطة اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة "تم إيقاف السيارة عند نقطة تفتيش. لكنها لم تتوقف وانفجرت عندما طاردتها الشرطة"مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان تفجير سيارة ملغومة أم هجوما انتحاريا.

وتابع "نحقق في الأمر". 

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المصدر: وكالات
الشرطة الباكستانية
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انفجار سيارة
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