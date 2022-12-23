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السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات

صور من الانفجار
23 ديسمبر 2022 09:18

أعلنت السلطات المغربية أنّ فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل اندلع مساء الخميس في مستودع للغاز قرب الدار البيضاء، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

والحريق الضخم الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلع في مستودع للغاز، بحسب ما أفاد مصدر في السلطات المحلية.
وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعتين ونصف الساعة، وفقاً للمصدر نفسه.

من جهتها نقلت قناة 2إم التلفزيونية عن مصدر رسمي لم تسمّه أنّ الحريق اندلع في خزّان لغاز البروبان.
وبحسب السلطات فإنّ النيران أتت على خمسة صهاريج سعة كلّ منها ثمانية أطنان.
وتمّ فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحريق.

وفي تدبير احترازي أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكّانها وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.

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