"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
مجلس الشيوخ الأميركي
23 ديسمبر 2022 08:58
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون الميزانية الفدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
يتوقع اعتماد هذا القانون الذي يتضمن 1700 مليار دولار من دون مشكلات في مجلس النواب من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء الجمعة إذا لم يعتمد الكونجرس بغرفتيه النص.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "يجب أن يتم تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديموقراطية". يعدل المشروع قانونًا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر لينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.