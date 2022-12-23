السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار

مجلس الشيوخ الأميركي
23 ديسمبر 2022 08:58

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون الميزانية الفدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.

 
يتوقع اعتماد هذا القانون الذي يتضمن 1700 مليار دولار من دون مشكلات في مجلس النواب من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء الجمعة إذا لم يعتمد الكونجرس بغرفتيه النص.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "يجب أن يتم تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديموقراطية". 
يعدل المشروع قانونًا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر لينص على أن نائب الرئيس الأميركي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

 

أخبار ذات صلة
إلغاء 4400 رحلة جوية بأميركا وسط عاصفة شتوية قوية
جون كيري يشيد باستضافة الإمارات لـ«COP28»
المصدر: وكالات
الشيوخ الأميركي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©