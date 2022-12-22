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ألمانيا تدرس تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
23 ديسمبر 2022 01:24

تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني وذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتوريد نظام الدفاع الجوي طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وقالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية في برلين الخميس "في سياق توريد نظام باتريوت، سننظر لدينا أيضا في الجديد الذي يمكننا توريده لأننا نعرف أن أنظمة الدفاع الجوي هذه تنقذ أرواحا".

كانت الولايات المتحدة تعهدت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى واشنطن، بتزويد أوكرانيا بنظام صواريخ "باتريوت".

يذكر أن الجيش الألماني يمتلك أيضا هذا النظام، وكان قد وعد بولندا مؤخرا بنشر ثلاث بطاريات من هذا الطراز، وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أوضح أمس الأربعاء أنه لم تعد هناك حاليا بطاريات أخرى من هذا النوع يمكن توفيرها لأوكرانيا.

غير أن ألمانيا كانت قدمت أسلحة دفاع جوي من طرازات أخرى إلى أوكرانيا، ولاسيما نظام "إيريس-تي" الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز "جيبارد".

كما زودت ألمانيا أوكرانيا بأنظمة مدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" .

وتخطط الحكومة الألمانية حتى الآن لتوريد ثلاثة أنظمة أخرى طراز "إيريس-تي" وسبع دبابات طراز "جيبارد".

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المصدر: د ب أ
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