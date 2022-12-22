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انفجار في مستودع غاز يهز مدينة مغربية

صور الانفجار
23 ديسمبر 2022 01:13

قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إن انفجارا ضخما هز مدينة المحمدية المغربية، مساء الخميس، إثر اشتعال مستودع غاز في المدينة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مستودع للغاز قرب ميناء المدينة التي تبعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط. كما أظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة الانفجار.

وقال شاهد عيان "الانفجار قوي سُمع على بعد كيلومترات من المدينة، واهتزت له جدران منزلي الواقع وسط المدينة".

وأضاف "سيارات الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى عين المكان ومنعت الناس من الاقتراب حفاظا على سلامتهم".

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع ضحايا.

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المصدر: رويترز
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